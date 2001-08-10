Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Единая Россия" сообщила о фейках, распространяемых мошенниками в сети от имени партии. Через социальные сети и мессенджеры злоумышленники предлагают за вознаграждение принять участие в опросе о выборах, который якобы проводит "Единая Россия".

Также мошенники рассылают сообщения от имени руководства партии, пытаясь собрать персональные данные пользователей и банковскую информацию.

Уважаемые подписчики, сохраняйте бдительность! Мы не проводим никаких опросов о выборах, тем более – за вознаграждение. Просим вас не указывать персональную информацию на сомнительных ресурсах в сети.

"Единая Россия" обратилась в компетентные органы с просьбой провести проверку по уже имеющимся фактам мошенничества.