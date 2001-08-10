Тихоокеанское
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31 Января 2024
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11:18, | Новости общества Сахалина и Курил

"Единая Россия" сообщила о фейках, распространяемых мошенниками в сети от имени партии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Единая Россия" сообщила о фейках, распространяемых мошенниками в сети от имени партии. Через социальные сети и мессенджеры злоумышленники предлагают за вознаграждение принять участие в опросе о выборах, который якобы проводит "Единая Россия".

Также мошенники рассылают сообщения от имени руководства партии, пытаясь собрать персональные данные пользователей и банковскую информацию.

 Уважаемые подписчики, сохраняйте бдительность! Мы не проводим никаких опросов о выборах, тем более – за вознаграждение. Просим вас не указывать персональную информацию на сомнительных ресурсах в сети.

 "Единая Россия" обратилась в компетентные органы с просьбой провести проверку по уже имеющимся фактам мошенничества.

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