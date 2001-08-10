Тихоокеанское
информационное агентство
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10:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Днем 31 января на расчистку Южно-Сахалинска, планировочных районов и сел выйдут 168 единиц техники

Днем 31 января на расчистку Южно-Сахалинска, планировочных районов и сел выйдут 168 единиц техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в областном центре, планировочных районах и селах дорожные бригады продолжат пробивку и расширение проезжей части, расчистку тротуаров, автобусных остановок, а также вывоз снега. На этих работах будет задействовано 168 единиц техники и 102 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы планируется провести на следующих участках:

- ул. Лермонтова от ул. Холмская в южном направлении

- пр. Победы - пл. Победы

- ул. Емельянова

- ул. Пуркаева

- ул. Горького

- пр. Коммунистический

- ул. Физкультурная от пр. Победы до ул. Поповича

-  ул. Есенина

- ул. Сахалинская

- ул. Ленина

- ул. Невельская от пр. Мира до ул. Физкультурная

- ул. Невельская от пр. ул. Амурская до ул. Дзержинского

- пер. Мартовский

- ул. Карьерная

- пер. Озёрный

- ул. Фабричная от пер. Озёрный до ул. Комсомольская

- ул. Тихая

- ул. Ново-Деревенская

- ул. Крылова

- пер. Ровный

- ул. Грибоедова

- пер. Мучной

-ул. Пионерская

- ул. Тельмана

- с. Новое Дальнее

- пер. Семафорный

- пр. Еланский

- Березняки (ул. Зеленая, ул. Речная)

- Ново-Александровск (ул. Мичурина, дорога на кладбище, ул. Ключевская, пер. Железнодорожный)

- с. Ключи

- с. Новая Деревня (ул. Правобережная, ул. Пономарева)

- Луговое (ул. 2 новая, ул. Красная речка, ул. Юбилейная)

- Хомутово (ул. Высоцкого, ул. Автомобильная, ул. Шоссейная, ул. 2-я Центральная).

Автовладельцев просят не оставлять транспорт на обочинах, по возможности не занимать парковочные и автобусные карманы или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники.

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