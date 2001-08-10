Днем 31 января на расчистку Южно-Сахалинска, планировочных районов и сел выйдут 168 единиц техники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в областном центре, планировочных районах и селах дорожные бригады продолжат пробивку и расширение проезжей части, расчистку тротуаров, автобусных остановок, а также вывоз снега. На этих работах будет задействовано 168 единиц техники и 102 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работы планируется провести на следующих участках:
- ул. Лермонтова от ул. Холмская в южном направлении
- пр. Победы - пл. Победы
- ул. Емельянова
- ул. Пуркаева
- ул. Горького
- пр. Коммунистический
- ул. Физкультурная от пр. Победы до ул. Поповича
- ул. Есенина
- ул. Сахалинская
- ул. Ленина
- ул. Невельская от пр. Мира до ул. Физкультурная
- ул. Невельская от пр. ул. Амурская до ул. Дзержинского
- пер. Мартовский
- ул. Карьерная
- пер. Озёрный
- ул. Фабричная от пер. Озёрный до ул. Комсомольская
- ул. Тихая
- ул. Ново-Деревенская
- ул. Крылова
- пер. Ровный
- ул. Грибоедова
- пер. Мучной
-ул. Пионерская
- ул. Тельмана
- с. Новое Дальнее
- пер. Семафорный
- пр. Еланский
- Березняки (ул. Зеленая, ул. Речная)
- Ново-Александровск (ул. Мичурина, дорога на кладбище, ул. Ключевская, пер. Железнодорожный)
- с. Ключи
- с. Новая Деревня (ул. Правобережная, ул. Пономарева)
- Луговое (ул. 2-я новая, ул. Красная речка, ул. Юбилейная)
- Хомутово (ул. Высоцкого, ул. Автомобильная, ул. Шоссейная, ул. 2-я Центральная).
Автовладельцев просят не оставлять транспорт на обочинах, по возможности не занимать парковочные и автобусные карманы или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники.
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