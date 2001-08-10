В Поронайске завершается строительство 60-ти квартирного дома для переселенцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске подходят к концу работы по возведению многоквартирного дома в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ключи от квартир в новостройке по улице Совхозной в конце февраля получат 60 семей, проживающих в аварийном жилфонде.

Строительство пятиэтажного 60-ти квартирного дома началось весной прошлого года и сейчас близится к завершению. Дом подключен ко всем коммуникациям – к системе отопления, водоснабжения и водоотведения. В теплое время года строители выполнили благоустройство придомовой территории, оборудовали удобный въезд, парковку для автомобилей, обустроили детскую площадку.

В настоящее время внутри здания ведутся отделочные работы. Рабочие-отделочники поклеили обои, постелили линолеум, уложили кафель в санузлах, установили входные и межкомнатные двери, а также приступили к установке сантехнического оборудования. Квартиры будут сдаваться «под ключ» с необходимой сантехникой, водонагревателями и электроплитами. В новые комфортабельные квартиры будут переселены «аварийщики» из Поронайска и сельских населенных пунктов. Совсем скоро будущие жильцы смогут осмотреть свое жилье и проинспектировать работу застройщика в рамках губернаторского проекта «Народный контроль». При наличии обоснованных замечаний и претензий, подрядчик будет обязан устранить недочеты до заселения.

- Очень рады, что попали в федеральную программу по расселению граждан из аварийного жилья. С нетерпением ждем заселения в новую квартиру. Нам сказали, что квартиру сдадут по принципу «заезжай и живи». Это очень важно, что не нужны дополнительные вложения, - поделилась жительница Поронайска Ольга.

Национальный проект «Жилье и городская среда» инициирован Президентом России. Благодаря проекту за последние пять лет в Поронайском городском округе в новые современные квартиры переехали около 600 семей. В настоящее время в Поронайске возводят еще три дома. В 2023 году в них переедут еще 130 семей.