Тихоокеанское
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09:52, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести продукцию птицефабрики

Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести продукцию птицефабрики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездная торговля будет производиться сегодня, 31 января, с 11.00 на территории Центральной ярмарки по адресу: ул. Вокзальная, 71, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Посетители смогут приобрести яйца и мясо птицы АО «Птицефабрика «Островная».

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