"Сахалинэнерго" просит родителей напомнить детям о правилах электробезопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) обращается к сахалинцам с просьбой напомнить детям основные правила поведения вблизи линий электропередачи и подстанций.
В настоящее время в населенных пунктах Сахалинской области проводится активная работа по расчистке снега. Снежные отвалы могут размещаться непосредственно под проводами линий электропередачи, что может послужить причиной несчастного случая, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Снежные сугробы могут достигать значительной высоты, приводя к критическому уменьшению расстояния от поверхности до проводов ЛЭП и возникновению потенциально опасных условий.
В первую очередь в категорию риска попадают дети и подростки — в процессе игр на свежем воздухе они могут забраться на снежные «горы» и дотянуться до проводов руками или каким-нибудь предметом, что может привести к удару электрическим током.
В связи с этим компания просит родителей объяснить детям о потенциальной угрозе здоровью и жизни в случае несоблюдения ими правил безопасности: не проникать за ограждения электроустановок и тем более не влезать на крыши зданий трансформаторных подстанций и опор ЛЭП, не дотрагиваться до проводов, не набрасывать на них посторонние предметы.
Энергетики обращаются ко всему взрослому населению. Если вы стали свидетелем подобных детских игр, не оставайтесь безучастными. Объясните несовершеннолетним, чем чреваты такие забавы.
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