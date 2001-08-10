На Сахалине планируется создание центров общественного развития

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" национального проекта «Культура» на базах Сахалинской областной универсальной научной, Смирныховской, Поронайской и Корсаковской библиотек ведется работа по созданию центров общественного развития "Добро.Центр. Волонтеры культуры", рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

– Сегодня в сферу культуры постоянно вовлекаются активные и неравнодушные люди, создается уникальная среда для развития добровольческого сообщества, – отметила заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области Ольга Николина. – Развитие добровольческих культурных инициатив полезно и выгодно всем. Для учреждений культуры – это экономия ресурсов. Для волонтеров, людей по определению инициативных, творческих, это возможность реализовать свои идеи, проекты, принести пользу обществу.

Благодаря появлению у нас в области центров общественного развития «Добро.Центр. Волонтеры культуры» добровольческое движение выйдет на качественно новый уровень, получит мощный импульс для развития. Эта структура поможет объединить усилия всех островных добровольцев, готовых помогать в организации культурных событий.

В 2023 году в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ была запущена образовательная программа акселерация 3.0 для будущих Добро.Центров. Ее цель – глубокое погружение в тему и формирование индивидуального проекта для каждой организации. Проект состоит из социальных и финансовых блоков, что делает программу максимально эффективной для будущих «Добро.Центров».

В настоящее время получить статус Добро.Центра можно только через участие в образовательной программе. Участников ждет восемь недель непрерывного бесплатного онлайн-обучения, подробное изучение специфики работы Добро.Центра, консультации экспертов АВЦ, формирование индивидуального плана организации.

Для того, чтобы начать работу центров общественного развития «Добро.Центр. Волонтеры культуры» предстоит провести ряд организационных процедур.

Участниками третьего потока акселерации могут стать социально ориентированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения (в том числе учреждения культуры и иные профильные организации), образовательные организации высшего и среднего профессионального образования.

Подать заявку на акселерацию 3.0 можно до 5 февраля 2024 года.

Ознакомиться с материалами по «Добро.Центру» можно по ссылке.