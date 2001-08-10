В Новой Деревне проезд обеспечен почти по всем улицам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Минувшей ночью дорожные службы практически завершили работы по расчистке всех проезжих частей в Новой Деревне, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал координатор подрядной организации Сергей Замотаев, из запланированного почти весь объем был выполнен. Проезд по всем основным дорогам в селе обеспечен. Нераспечатанными остались улицы Пономарева и частично Правобережная. В ближайшие сутки дорожники их расчистят.
- Этой ночью обеспечили проезд еще по 10 улицам села. Сегодня расчистим оставшееся. Ночью пробили ул. Савушкина, но соединить ее с ул. Торговой пока не удалось из-за брошенной на этом участке машины, - рассказал Сергей Замотаев.
На данный момент обращения жителей уже касаются расширения проезжих частей и возможности выезда именно из дворов. В ближайшее эти время работы будут выполняться.
Отметим, расчистка дорог от снега началась в Новой Деревне сразу же после окончания метели. Однако скорость выполнения работ осложнялась высотой сугробов, которая местами превышает 4-5 метров.
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