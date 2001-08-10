Мэр Южно-Сахалинска провел брифинг по вопросам ликвидации последствий циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ключевыми темами встречи с представителями СМИ стала расчистка улично-дорожной сети, работа общественного транспорта, обеспечение продовольствием магазинов, возвращение школьников к очной форме обучения и другие вопросы. На вопросы журналистов также отвечали вице-мэры, руководители и специалисты структурных подразделений администрации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На прошлой неделе на городской округ обрушилась метель с большим количеством осадков (полуторамесячная норма) и сильным ветром. Все службы города привлечены к работам по устранению последствий циклона. Как отметил Сергей Надсадин, основной объем работ планируется выполнит к концу недели (суббота- воскресенье) — это расчистка и вывоз снега с УДС, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, контейнерных площадок, а также подъездных путей к школам. На особом контроле администрации — выполнение работ в планировочных районах и частном секторе. Так, расчистку дорог во Владимировке, Новой деревне, Ключах, Березняках, Старорусском, Синегорске также планируется завершить уже к концу недели.
– Службы города максимально мобилизованы и все эти дни трудятся единой профессиональной командой. Регулярно инспектируем работу дорожных работников, общаемся с водителями спецтехники. Все очень мотивированы. Активное содействие оказывает правительство Сахалинской области, министерство транспорта, агентство по ГО и ЧС – всё это помогает слаженно выполнять задачи, – отметил Сергей Надсадин.
Ряд важных моментов в ходе брифинга обозначил вице-мэр Алексей Римша. который курирует дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство.
– На протяжении всего циклона, даже при нулевой видимости, магистральные улицы поддерживались в проезжем состоянии. Это позволило максимально быстро подготовить дороги к работе общественного транспорта, – сказал Алексей Римша. Отметим, сегодня утром на городские маршруты вышло 189 автобусов. Работа общественного транспорта практически вернулась к обычному режиму.
На текущий момент все магистральные улицы расчищены, частично освобождены от снега тротуары. Дорожные службы работают над обеспечением сплошного пешеходного сообщения. Вместе с тем, сейчас приоритетная задача — подготовить школы к приему детей. Поэтому, отметил вице-мэр, определен перечень внутриквартальных проездов и тротуаров, ведущих к учреждениям образования – на них дорожники выходят в первую очередь.
Что касается снежных полигонов — их работа осложняется плюсовыми температурами. За сутки подрядные организации вывозят около 100 тысяч кубометров снега. С установлением морозной погоды, ориентировочно со среды, эти темпы будут наращиваться. Это позволит еще больше усилить работу по вывозу снега.
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