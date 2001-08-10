Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прошедшая метель обрушила на Южно-Сахалинск двухмесячную норму осадков. По сообщениям городской администрации, в островной столице задействована вся техника для расчистки 300 километров дорог и 1700 дворов, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

При активной очистке улиц случается, что спецтехника сдвигает крышки люков колодцев. Они находятся в ведении разных организаций – как водоканала, так и предприятий энергетики, связи или являются ливневыми.

«Мы обращается к жителям Южно-Сахалинска с просьбой быть внимательными на улицах и дворах, сообщая в компанию об открытых колодцах или поврежденных люках, потому что они могут представлять угрозу для безопасности окружающих. Неравнодушие горожан поможет предотвратить несчастный случай или ДТП», - обратился к горожанам генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.

Сообщить об открытых колодцах можно по телефонам: +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25. Сотрудники предприятия работают круглосуточно, включая выходные дни. Все обращения в оперативном порядке передаются для устранения.