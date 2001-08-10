За время циклона волонтерами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект Центра молодежных инициатив «ВьЮжный десант» объединил неравнодушных людей, которые помогали горожанам во время затяжной непогоды. Добровольцы отработали более 300 заявок: доставляли продукты, лекарства, отвозили южносахалинцев в больницы, оказывали помощь тем, кто не мог добраться домой и многое другое, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По словам директора ЦМИ Олега Гортованова, под разными названиями проект существует уже несколько лет. В начале этой метели в специальном чате насчитывалось около 20 волонтеров и лидеров организаций, которые координировали свои группы добровольцев. Сегодня в числе «ВьЮжного десанта» более 100 человек, готовых оперативно откликнуться на поступившие от людей сигналы.

– Перед метелью мы дали клич жителям. Для оказания помощи к нам подключились многие. Это волонтеры на внедорожниках, снегоходах, а также без технических средств. Всего за вьюжную неделю поступило более 500 звонков. Из них мы отобрали около 300 – это заявки, где действительно нужна была помощь волонтеров. Доставляли продукты и лекарства людям. Ребята пробирались сквозь метель, помогали откапывать двери. Было много заявок в срочной транспортировке в медицинские учреждения. В этой работе мы объединялись со скорой помощью, МЧС. В нашей группе волонтеры разного возраста: это и зрелые люди, и молодежь - словом, все, кто имел возможность помочь одиноким пенсионерам, инвалидам в своем микрорайоне. Хотелось подчеркнуть, что волонтеры не предоставляют услуги по бесплатной расчистке территории, доставке еды. Прежде всего мы помогаем тем, кто не может справиться самостоятельно, – рассказал директор ЦМИ Олег Гортованов.

Как сообщили участники «ВьЮжного десанта», не все поступающие вопросы можно было решить силами волонтеров. Каждый случай отрабатывался во взаимодействии с профильными службами, в том числе администрации города. Также были звонки от горожан, которые путали помощь добровольцев с сервисами по доставке продуктов.

Отметим, помощь добровольцев направлена на наиболее уязвимые категории горожан: одиноких пенсионеров, инвалидов, женщин с маленькими детьми, многодетные семьи.

Проект «ВьЮжный десант» продолжает работу и сейчас, когда городские службы ликвидируют последствия циклона. Сегодня волонтеры отрабатывают около десяти заявок от южносахалинцев.