За время циклона волонтерами "ВьЮжного десанта" было отработано около 300 обращений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект Центра молодежных инициатив «ВьЮжный десант» объединил неравнодушных людей, которые помогали горожанам во время затяжной непогоды. Добровольцы отработали более 300 заявок: доставляли продукты, лекарства, отвозили южносахалинцев в больницы, оказывали помощь тем, кто не мог добраться домой и многое другое, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По словам директора ЦМИ Олега Гортованова, под разными названиями проект существует уже несколько лет. В начале этой метели в специальном чате насчитывалось около 20 волонтеров и лидеров организаций, которые координировали свои группы добровольцев. Сегодня в числе «ВьЮжного десанта» более 100 человек, готовых оперативно откликнуться на поступившие от людей сигналы.
– Перед метелью мы дали клич жителям. Для оказания помощи к нам подключились многие. Это волонтеры на внедорожниках, снегоходах, а также без технических средств. Всего за вьюжную неделю поступило более 500 звонков. Из них мы отобрали около 300 – это заявки, где действительно нужна была помощь волонтеров. Доставляли продукты и лекарства людям. Ребята пробирались сквозь метель, помогали откапывать двери. Было много заявок в срочной транспортировке в медицинские учреждения. В этой работе мы объединялись со скорой помощью, МЧС. В нашей группе волонтеры разного возраста: это и зрелые люди, и молодежь - словом, все, кто имел возможность помочь одиноким пенсионерам, инвалидам в своем микрорайоне. Хотелось подчеркнуть, что волонтеры не предоставляют услуги по бесплатной расчистке территории, доставке еды. Прежде всего мы помогаем тем, кто не может справиться самостоятельно, – рассказал директор ЦМИ Олег Гортованов.
Как сообщили участники «ВьЮжного десанта», не все поступающие вопросы можно было решить силами волонтеров. Каждый случай отрабатывался во взаимодействии с профильными службами, в том числе администрации города. Также были звонки от горожан, которые путали помощь добровольцев с сервисами по доставке продуктов.
Отметим, помощь добровольцев направлена на наиболее уязвимые категории горожан: одиноких пенсионеров, инвалидов, женщин с маленькими детьми, многодетные семьи.
Проект «ВьЮжный десант» продолжает работу и сейчас, когда городские службы ликвидируют последствия циклона. Сегодня волонтеры отрабатывают около десяти заявок от южносахалинцев.
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