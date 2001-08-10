Тихоокеанское
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13:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским школьникам расскажут о российской дипломатии

Сахалинским школьникам расскажут о российской дипломатии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча, приуроченная ко Дню дипломатического работника с сотрудниками представительства Министерства иностранных дел России в г. Южно-Сахалинске, состоится 7 февраля в главной островной библиотеке. Начало в 15.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ребятам расскажут об истории дипломатии, успехах и талантливых представителях внешней политики государства. Слушатели узнают о структуре Министерства иностранных дел России, требованиях к этой профессии, функциях и задачах МИД на современном этапе. Участие в викторине «Что ты знаешь о дипломатии?» поможет закрепить полученные знания.

Дополнит мероприятие книжная выставка «История дипломатии в документах и лицах». Ее материалы посвящены истории и развитию отечественной дипломатической деятельности.

Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ, а выставка будет работать до 15 февраля. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47.

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