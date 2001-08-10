Тихоокеанское
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12:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Сборы гранатометчиков ВВО стартовали в шести регионах Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На  полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии, стартовали сборы с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Половина занятий будет проведена  в темное время суток с применением приборов ночного видения. На практическом этапе занятий военнослужащие освоят ведение разведки, научатся определять  виды целей и расстояние до них, уничтожат  мишени, имитирующие бронетехнику условного противника на максимальной дальности из гранатометов РПГ-7.

Особое внимание на сборах уделят обучению боевой стрельбе в различных погодных условиях и специфике тактических действий гранатометных расчетов во взаимодействии со снайперами.

В сборах принимают участие несколько сотен военнослужащих гранатометных подразделений ВВО.

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