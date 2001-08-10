Сегодня, 30 января, управляющие компании Южно-Сахалинска планируют расчистить от снега 187 дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается работа по ликвидации последствий мощного снежного циклона. В работу активно включены все управляющие организации города. Так, за один день, 29 января, специалистам УК удалось расчистить 353 двора. Проезд обеспечен в 644 дворах, а это 37 % от всего объема. Сегодня УК планируют расчистить еще 187 дворов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В Южно Сахалинске, включая села и планировочные районы, 1736 придомовых территорий. Их расчистку осуществляют 49 управляющих организаций - работают 48 погрузчиков, 44 единицы малой механизации и 190 дворников.

Кроме этого, управляющие организации плотно взаимодействуют с жителями. Всю информацию о планах по расчистке на день коммунальщики доводят людям через общедомовые группы в мессенджерах, чтобы автомобилисты могли выехать из своих дворов, освободив места для захода снегоуборочной техники.

Так, коммунальщикам предстоит расчистить от снега еще порядка 1090 придомовых территорий. По-прежнему работу усложняет припаркованный и брошенный личный транспорт. Автовладельцев призывают максимально раскопать свои машины и, по возможности, убрать их из двора на время расчистки.

Напомним, в Южно-Сахалинске продолжает действовать режим ЧС. Все силы администрации города, дорожных и коммунальных служб брошены на ликвидацию последствий стихии. Вся актуальная информация об этих работах и другие оперативные новости размещаются в официальном телеграм-канале администрации Южно-Сахалинска https://t.me/ysakhalinsk.