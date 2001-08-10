Сегодня, 30 января, управляющие компании Южно-Сахалинска планируют расчистить от снега 187 дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается работа по ликвидации последствий мощного снежного циклона. В работу активно включены все управляющие организации города. Так, за один день, 29 января, специалистам УК удалось расчистить 353 двора. Проезд обеспечен в 644 дворах, а это 37 % от всего объема. Сегодня УК планируют расчистить еще 187 дворов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В Южно Сахалинске, включая села и планировочные районы, 1736 придомовых территорий. Их расчистку осуществляют 49 управляющих организаций - работают 48 погрузчиков, 44 единицы малой механизации и 190 дворников.
Кроме этого, управляющие организации плотно взаимодействуют с жителями. Всю информацию о планах по расчистке на день коммунальщики доводят людям через общедомовые группы в мессенджерах, чтобы автомобилисты могли выехать из своих дворов, освободив места для захода снегоуборочной техники.
Так, коммунальщикам предстоит расчистить от снега еще порядка 1090 придомовых территорий. По-прежнему работу усложняет припаркованный и брошенный личный транспорт. Автовладельцев призывают максимально раскопать свои машины и, по возможности, убрать их из двора на время расчистки.
Напомним, в Южно-Сахалинске продолжает действовать режим ЧС. Все силы администрации города, дорожных и коммунальных служб брошены на ликвидацию последствий стихии. Вся актуальная информация об этих работах и другие оперативные новости размещаются в официальном телеграм-канале администрации Южно-Сахалинска https://t.me/ysakhalinsk.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:18 Сегодня Почти 6 тысяч жителей Сахалинской области получили услуги по родовым сертификатам
15:03 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска провел брифинг по вопросам ликвидации последствий циклона
10:52 Сегодня Сахалинские пограничники пресекли незаконный ввоз алкогольной продукции и табачных изделий
09:38 Сегодня Сахалинэнерго проведет реконструкцию высоковольтной ЛЭП "Тымовская - Ногликская"
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
- 15:49 26 Января Полноценное движение автобусов в Южно-Сахалинске должны возобновить в субботу, 27 января
09:01 25 Января В Южно-Сахалинске продолжает действовать режим ЧС, автобусы не ходят
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
08:59 12 Января Метель накрыла юг Сахалина, отменен ряд автобусных маршрутов
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
Выбор редакции
- 11:28 Сегодня Сегодня, 30 января, управляющие компании Южно-Сахалинска планируют расчистить от снега 187 дворов
- 09:18 Сегодня Почти 6 тысяч жителей Сахалинской области получили услуги по родовым сертификатам
- 14:41 Вчера В Южно-Сахалинске эвакуируют автомобили, оставленные на проезжей части
- 14:58 25 Января Жители юга Сахалина могут обратиться за помощью волонтеров во время циклона
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?