Тихоокеанское
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30 Января 2024
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10:14, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали четыре медали на первенстве ДФО по вольной борьбе

Сахалинцы завоевали четыре медали на первенстве ДФО по вольной борьбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец Леонид Корчагин стал лучшим на первенстве Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. Леониду не было равных в весовой категории до 62 кг, рассказали ТИА "Острова" в регионалльном минспорте.

Еще три бронзы для островного региона принесли Марат Голоев (до 57 кг), Маргарита Егорова (до 58 кг) и Дмитрий Шевченко (до 85 кг).

Победителя и призеров к соревнованиям подготовил тренер Насим Ганиев.

Первенство ДФО по вольной борьбе прошло в Хабаровске в Краевом центре единоборств. Участие приняли более 400 спортсменов. Состязания стали отборочным этапом на первенство России.

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