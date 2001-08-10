Сахалинэнерго проведет реконструкцию высоковольтной ЛЭП "Тымовская - Ногликская"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) в феврале начнет подготовительные работы по реконструкции линии электропередачи напряжением 110 кВ «Тымовская - Ногликская». ЛЭП играет важную роль в надежном энергоснабжении потребителей острова, обеспечивая переток мощности между Сахалинской ГРЭС-2 и Ногликской газотурбинной электростанцией. От нее также зависит стабильная подача электроэнергии Ногликскому, Тымовскому и Александровск-Сахалинскому районам, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Активная фаза работ начнется в мае, реконструкция ЛЭП займет 4 года. Источники финансирования – средства РусГидро и Сахалинэнерго.
В рамках реконструкции ЛЭП, для обеспечения большей устойчивости линии при неблагоприятных погодных условиях, предусматривается сокращение длины пролетов, замена опор на новые с антикоррозийным покрытием, существующего провода на антигололедный.
Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения региона.
Напомним, к реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило три года назад. Всего будут реконструированы или вновь построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей мощностью 790 МВА.
Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.
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