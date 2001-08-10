Почти 6 тысяч жителей Сахалинской области получили услуги по родовым сертификатам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2023 году 3903 женщины и 2089 новорожденных получили услуги по родовым сертификатам. На эти цели Отделение СФР по Сахалинской области перечислило в медицинские учреждения 34 миллиона рублей. Денежные средства были направлены на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью, рождением и проведением профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении фонда пенсионного и социального страхования.

Программа “Родовой сертификат” является частью национального проекта “Здоровье” и позволяет беременной женщине выбирать медицинскую организацию для родов и наблюдения во время и после беременности.

При первом посещении будущей мамой женской консультации или в роддоме медучреждение формирует родовой сертификат в электронном виде. Его также может оформить детская поликлиника, в которой ребенок будет проходить профилактические осмотры.

Переход на электронную форму сертификата значительно упростил для медицинских работников процедуру заполнения документа, а для женщин отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк, поскольку все необходимые сведения Социальный фонд получает самостоятельно. Среди этих сведений данные о постановке на учет в женской консультации, а также данные о том, что роды успешно приняты и были оказаны услуги по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни. Социальный фонд при получении сведений из медицинских организаций перечисляет средства за оказанные услуги.