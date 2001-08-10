Расчистка дорог продолжается в частном секторе Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы Южно-Сахалинска в круглосуточном режиме ведут расчистку и расширение улично-дорожной сети, вывозят снег с улиц городского округа. Напомним, сегодня, 29, в работах задействовано более 154 единицы техники и 92 человека. В том числе спецтехника заходит в районы частного сектора городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В районе Владимировки расчистка ведется силами завода им. Федотова.

– Сейчас задача — пробить дорогу до переулка Холодного,1. В плане и другие адреса — ул. Песочная, переулок Песочный. Пока «бьюсь» здесь. Снега очень много. Улицы узкие. Вчера около 5 часов работал на переулке Майском, затем ушел на другую улицу, – рассказал водитель погрузчика Валерий Мазилкин. – все коллеги сегодня на объектах. Усиленно трудимся.

– Стихия мощная бушевала. Объем снега очень большой. Мы видим, что люди работают без отдыха, выходят на улицы, чтобы обеспечить проезд, – поделилась жительница Владимировки Ирина Цой.

Добавим, проезд во Владимировке на данный момент также «пробит» по ул. Деповской, Колодезной, Карпатской, Сибирской, Рязанской, Проточной, Достоевского, Маяковской, Тургенева, Кирпичной, Западной, 8 Марта, пер. Матросскому, ул. 1905 года от ул. Лермонтова до дач, Южно-Сахалинской от пересечения с ул. Сахалинской до пер. Матросского. Работы продолжаются на ул. Рабочей. Планируется, что работы по пробивке и вывозу снега будут будет усиленно вестись в ночь на 30 января, в том числе на ул. Киевской, Степной, Западной, Кузнечной, Хлебной и Круговой.