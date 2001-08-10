Завтра, 30 января, очные занятия возобновляются в школе Синегорска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В населенном пункте не требуется подвоз детей к образовательному учреждению, основные дороги расчищены, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Состояние основных дорог в Синегорске позволяет уже завтра, 30 января, возобновить очные занятия в школе. Обращаем внимание, что, если родители примут решение не отправлять ребенка в школу, то этот день не будет считаться пропуском по неуважительной причине.

В остальных школах городского округа завтра, 30 января, пока продолжается дистанционное обучение. Информация об организации учебного процесса в последующие дни будет размещена в СМИ и социальных сетях дополнительно.