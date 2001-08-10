"РВК-Сахалин" возвращается к плановой работе после циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На время непогоды плановые работы водоканала были приостановлены. Все силы предприятия направили на обеспечение бесперебойного водоснабжения Южно-Сахалинска в условиях непогоды. На всех объектах было обеспечено дежурство сотрудников, на строгом контроле находились все системы, а также связь и энергоснабжение, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Уже в субботу специалисты компании приступили к ликвидации последствий циклона. Все выходные продолжалась расчистка водозаборов, очистных сооружений и насосных станций, обеспечивалась доставка топлива и необходимых реагентов для лаборатории.
В понедельник специалисты «РВК-Сахалин» устранили масштабное повреждение в Дальнем. На месте работали 5 сотрудников аварийно-восстановительной бригады и 3 единицы техники. Водоснабжение планировочного района восстановлено.
Как сообщили в диспетчерской службе «РВК-Сахалин», на этой неделе аварийно-восстановительные бригады приступили к плановым работам. Однако их приходиться корректировать: в некоторых местах высота снежного покрова достигает 2,5 метра и мастера просто не могут подобраться к коммуникациям.
В настоящее время сотрудники «РВК-Сахалин» совместно с администрацией Южно-Сахалинска ведут работу по синхронизации процессов расчистки улиц и ремонтных работ.
Получить информацию, а также сообщить о неполадках можно по телефонам диспетчерской службы «РВК-Сахалин»: +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.
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