В Южно-Сахалинске пройдет горячая телефонная линия департамента продовольственных ресурсов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска проконсультируют горожан по вопросам предоставления выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств, в том числе и в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Звонки от южносахалинцев будут приниматься 30 января с 10.00 до 12.00 по телефону 300-738 (доб. 3).
Кроме этого, подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг можно в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка (ул. Карла Маркса, 20, каб. 411) в рабочие дни с 9.00 до 17.00. При себе необходимо иметь паспорт.
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