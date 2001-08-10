В Южно-Сахалинске продолжается механизированная расчистка дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На данный момент с помощью специализированной техники расчищено порядка 35% дворовых территорий, которых всего в городском округе более 1700. Сегодня освободить от снега планируется еще 15-20% дворов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С первых часов циклона все управляющие компании городского округа максимально мобилизовали дворников на расчистку входных групп. Сейчас же, когда снег прекратился, УК вышли на плановую механизированную расчистку дворов. Там, где это возможно, обеспечиваются технологические проезды, чтобы автомобилисты могли выехать из своих дворов, освободив, по возможности, места для захода снегоуборочной техники.
Управляющие организации тесно работают и с жителями — всю информацию о планах по расчистке на день коммунальщики доводят людям через общедомовые группы в популярных мессенджерах. Кроме того, в работу незамедлительно берутся и сигналы, которые горожане оставляют в соцсетях администрации и мэра.
В течение дня охватить механизированной расчисткой планируется также половину внутриквартальных проездов, чтобы техника могла зайти во дворы.
Как рассказал директор ЖЭУ-3 Игорь Козма, территории 25 домов из 61, которые обслуживает управляющая организация, от снега уже освободили. Сегодня техника работает во дворах по ул. Поповича, ул. Чехова, ул. Сахалинской, ул. Амурской.
- После метели вручную и с помощью малой механизации начали расчищать входные группы, контейнерные площадки, пешеходные дорожки. Сейчас, по возможности, чистим проезды, параллельно стараемся вывозить снег. Работу сильно усложняют припаркованные автомобили. Но мы совместно с жителями стараемся справляться, - подчеркнул Игорь Козма.
Напомним, в Южно-Сахалинске продолжает действовать режим ЧС. Все силы администрации города, дорожных и коммунальных служб брошены на ликвидацию последствий стихии.
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