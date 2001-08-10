Более 4 тонн конфискованных товаров передала Сахалинская таможня в уполномоченные органы в 2023 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 4 тонн товаров передали сахалинские таможенники в 2023 году в уполномоченные органы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служэбе сахалинской таможни.

– Это обращенные в федеральную собственность по постановлениям судебных органов предметы правонарушений на сумму свыше 11 млн рублей, – прокомментировал заместитель начальника Сахалинской таможни Евгений Сульдимиров. – Все конфискованные по постановлению суда товары передаются в уполномоченные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации. В компетенцию этих органов входит принятие дальнейших решений в отношении имущества, обращенного в федеральную собственность.

Большая часть товаров на сумму 5,2 млн рублей передана в Росимущество. Это товары народного потребления, автозапчасти и табачная продукция. Все товары изъяты при попытках незаконного ввоза на территорию РФ.

В АО «Росспиртпром» Сахалинская таможня передала около 2 тысяч литров алкогольной продукции на сумму 3 млн рублей. Данная категория товаров часто незаконно ввозится на территорию Сахалинской области.

Кроме того, в 2023 году таможенным органом безвозмездно переданы в Сахалинский областной краеведческий музей культурные ценности (серебряные монеты XIX века номиналом 1 доллар США в количестве 34 штук).

Также безвозмездно сахалинские таможенники передали для нужд СВО товары на сумму свыше 500 тыс. рублей. Это моторные масла, консервы, продукты питания, средства личной гигиены, сигареты, изъятые в рамках дел об административных правонарушениях. Для оперативного решения вопросов безвозмездной передачи товаров, обращенных в федеральную собственность, Сахалинская таможня совместно с Общероссийским общественным движением «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Сахалинской области создала рабочую группу.

Справка. Передача конфискованных товаров осуществляется в соответствии с ч. 1.1 ст. 32.4 КоАП РФ, постановлениями Правительства РФ от 8 сентября 2023 г. № 1470 и от 23 сентября 2019 г. № 1238, ФЗ от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ.