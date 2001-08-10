В школах Южно-Сахалинске продолжится дистанционное обучение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Решение принято в связи с активной фазой работ по ликвидации последствий снежного циклона и организации безопасного передвижения школьников по городу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Детские сады областного центра во вторник, 30 января, будут работать в штатном режиме.

Информация об организации учебного процесса в школах Южно-Сахалинска в последующие дни будет размещена в СМИ и социальных сетях дополнительно.