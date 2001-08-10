Участники проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Планы на 2024 год обсудили серебряные волонтеры Южно-Сахалинска в ходе встречи, которая состоялась в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В событии приняли участие председатели общественных организаций, городские активисты, а также представители различных объединений инвалидов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, в областном центре проект «Старшее поколение» реализуется при поддержке администрации города.

С приветственным словом на открытии мероприятия выступила региональный координатор проекта, главный врач Центра общественного здоровья Елена Столярова:

- Больше 2000 человек приняли активное участие в реализации нашего совместного проекта в 2023 году. Это количество постоянно растёт, а вместе с этим увеличивается и доля граждан старше 55 лет, которые регулярно занимаются спортом, узнают о профилактике неинфекционных заболеваний. У нас много планов на новый год, мы уже с января организовываем первые совместные встречи. Замечательно, что в Южно-Сахалинске у пенсионеров есть возможность общаться друг с другом, быть значимыми. Это практика, которую хочется продолжать и развивать.

В ходе мероприятия председателям общественных организаций вручили благодарственные письма и подарки. Каждый из представителей поделился своими результатами и идеями на текущий год.

Среди ближайших планов – акции для постояльцев местной общественной организации инвалидов «Эдельвейс» и группы центра социального обслуживания населения Сахалинской области. Кроме этого запланирована спартакиада пенсионеров, конкурс блюд и форум волонтёров.