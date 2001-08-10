Участники проекта "Старшее поколение" устроили стартовую встречу в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Планы на 2024 год обсудили серебряные волонтеры Южно-Сахалинска в ходе встречи, которая состоялась в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В событии приняли участие председатели общественных организаций, городские активисты, а также представители различных объединений инвалидов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отметим, в областном центре проект «Старшее поколение» реализуется при поддержке администрации города.
С приветственным словом на открытии мероприятия выступила региональный координатор проекта, главный врач Центра общественного здоровья Елена Столярова:
- Больше 2000 человек приняли активное участие в реализации нашего совместного проекта в 2023 году. Это количество постоянно растёт, а вместе с этим увеличивается и доля граждан старше 55 лет, которые регулярно занимаются спортом, узнают о профилактике неинфекционных заболеваний. У нас много планов на новый год, мы уже с января организовываем первые совместные встречи. Замечательно, что в Южно-Сахалинске у пенсионеров есть возможность общаться друг с другом, быть значимыми. Это практика, которую хочется продолжать и развивать.
В ходе мероприятия председателям общественных организаций вручили благодарственные письма и подарки. Каждый из представителей поделился своими результатами и идеями на текущий год.
Среди ближайших планов – акции для постояльцев местной общественной организации инвалидов «Эдельвейс» и группы центра социального обслуживания населения Сахалинской области. Кроме этого запланирована спартакиада пенсионеров, конкурс блюд и форум волонтёров.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:10 Сегодня В Южно-Сахалинске с утра 29 января более 190 автобусов вышли на городские маршруты
10:51 Сегодня Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
09:45 Сегодня У сахалинца изъяли "взрывчатые вещества метательного действия"
15:48 Сегодня Более 4 тонн конфискованных товаров передала Сахалинская таможня в уполномоченные органы в 2023 году
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
- 15:49 26 Января Полноценное движение автобусов в Южно-Сахалинске должны возобновить в субботу, 27 января
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
09:01 25 Января В Южно-Сахалинске продолжает действовать режим ЧС, автобусы не ходят
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
16:54 29 Декабря В Южно-Сахалинске идет подготовка к рейтинговому голосованию по благоустройству общественных территорий
10:01 29 Декабря В Южно-Сахалинске открылась выставка "Неизвестный"
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
Выбор редакции
- 14:41 Сегодня В Южно-Сахалинске эвакуируют автомобили, оставленные на проезжей части
- 14:58 25 Января Жители юга Сахалина могут обратиться за помощью волонтеров во время циклона
- 11:25 24 Января Сахалинцев зовут на День рождения Антона Чехова
- 15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?