Учащиеся школы №2 Поронайска провели акцию "Блокадный хлеб"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В России вспоминают жертв одной из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда. В честь дня памяти в городах и селах страны проходят патриотические мероприятия, к которым присоединился и наш Поронайский район. Во многих учреждения образования и культуры городского округа сегодня запланированы акции, выставки, беседы, призванные напомнить о Ленинграде, который, казалось, был обречен на смерть, но всеми силами продолжал бороться.
В полдень на площади имени Героя Советского Союза Владимира Пермякова прошла акция «Блокадный хлеб». Ее организаторами выступили педагоги и учащиеся школы №2. Для того, чтобы в полной мере погрузиться в историю и узнать настоящую цену кусочка серого хлеба, во время акции волонтеры раздавали 125-грамовые кусочки хлеба, которые ленинградцы получали пока длилась блокада города. Ребята рассказывали жителям, что сегодняшний хлеб, конечно же, отличается от «блокадного». Иногда этот хлеб был совершенно несъедобным, но люди все равно его брали, так как нужно было выжить.
В этом году исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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