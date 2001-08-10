На расчистку тротуаров в Южно-Сахалинске направлены максимальные силы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги оперативного штаба в городской администрации — работа общественного транспорта возобновлена практически в полном объеме, дорожные службы продолжают расчистку остановочных карманов, расширение и пробивку проезжих частей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В понедельник на линии вышли 34 из 38 маршрутов, действующих на территории городского округа. Запустить оставшиеся четыре пока не получается из-за зауженности дорог, сообщил на оперативном штабе вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша, но их постараются восстановить в течение ближайших суток. В целом, в областном центре сейчас работают 192 единицы общественного транспорта, что почти соответствует стандартному расписанию.

- Мы восстановили спутниковый мониторинг пассажирского транспорта. К сожалению, в понедельник утром наблюдались сбои. Люди не могли отслеживать движение своего автобуса в картографических приложениях. Сейчас все в порядке, - сказал Алексей Римша. - По тротуарам: пробиты только отдельные участки на Горького, Пуркаева, Ленина, Победы. На восстановление тротуарного сообщения в Южно-Сахалинске сейчас направлены максимальные силы. Нужно вывозить снег, но на данный момент у нас снижена пропускная способность всех трех полигонов. Они функционируют по принципу заморозки, а поскольку сейчас в городе установились температуры близкие к нулю, то самосвалы просто-напросто проваливаются под тяжестью снега. Разово для разгрузки на полигоны запускают не более 3-4 машин, чтобы была возможность оперативно вызволять их из ловушки и в целом не блокировать работу. Таким образом, за сутки мы приняли только сто тысяч кубометров снега. Хотя на этот показатель должны выходить всего за одну ночь. Уже в среду установятся стабильные отрицательные температуры и мы сможем возобновить полноценную работу.

Специалисты вновь обращаются к автомобилистам. Личный транспорт, оставленный на дороге, существенно затрудняет работы по расчистке и расширению проезжих частей. Владельцев машин просят оставлять под лобовым стеклом свой номер телефона для оперативной связи. В противном случае авто будет эвакуировано на штрафную стоянку.

Кроме этого, в Южно-Сахалинске продолжается работа по расчистке дворовых территорий. Здесь речь по большей части идет о технологических проездах. Чтобы автомобилисты могли выехать из двора, освободив свои машины из снежного плена. В течение дня охватить механизированной расчисткой планируется уже половину внутриквартальных проездов.

Также в городе обеспечивается доступ к мусорным площадкам. Около 20-30% мусора вывезено. На остальных территориях отходы стараются упаковывать в большие мешки, чтобы они не разлетались по округе. На данный момент налажена работа с региональным оператором, который оперативно получает согнал о том, где можно забирать мусор. В течение дня планируется максимально убрать накопленные отходы из дворов.

По объектам образования ситуация следующая: все детские сады работают в штатном режиме. Все школы городского округа сегодня, 29 января, продолжают дистанционное обучение. Информация по учебному процессу на завтра, 30 января, и последующие дни будет доведена дополнительно.

Подчеркнем, в результате мощного циклона, который обрушился на городской округ на прошлой неделе, выпала полуторамесячная норма осадков. В Южно-Сахалинске продолжает действовать режим ЧС. Все силы администрации города, дорожных и коммунальных служб брошены на ликвидацию последствий стихии. Эти работы находятся на личном контроле мэра Сергея Надсадина.