Тихоокеанское
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13:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Промысел наваги завершился на Сахалине в заливе Терпения

Промысел наваги завершился на Сахалине в заливе Терпения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предприятия, добывающие навагу в заливе Терпения, завершили активный промысел. Рыбаки рыболовецкого колхоза "Дружба", ООО "Поронайский зверосовхоз" и ООО "Рыбак" выловили 5 158 тонн рыбы.

Зимняя путина в Поронайском районе в этом году традиционно началась после новогодних праздников и сложилась удачно для рыбопромышленников. Менее чем за месяц рыбохозяйственные предприятия освоили 98% от рекомендованного объема.

Основной объем добываемой наваги в свежемороженом виде поставлялся в районы Сахалинской области.

Навага входит в региональную социальную программу "Доступная рыба", инициированную Губернатором Валерием Лимаренко в рамках проекта "Забота. Защита. Уважение".

Жители Поронайского городского округа по сей день могут приобрести навагу по социальной цене.

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