Сахалинцев приглашают на вебинар о самых распространенных схемах мошенничества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вебинар «Как не стать жертвой мошенника. Разбираем истории обманутых людей». пройдет 29 января в 11.00 по московскому времени на площадке «Вконтакте» в рамках онлайн-проекта «Перезвони сам», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Эксперты ГУ МВД России по г. Москве помогут посмотреть на ситуации критически и обратить внимание на тревожные «звоночки» на реальных примерах.

Слушателям расскажут о самых распространенных мошеннических схемах, о том, какие фразы чаще всего используют злоумышленники, чтобы заманить в ловушку потенциальную жертву.

Подключиться к вебинару можно по ссылке.

Все слушатели могут просмотреть вебинар онлайн, нажав кнопку «Посмотреть

трансляцию в VK» на портале проекта.