Тихоокеанское
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10:56, | Новости общества Сахалина и Курил

День науки отметят в главной библиотеке Сахалинской области

День науки отметят в главной библиотеке Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционная просветительская акция ко Дню российской науки пройдёт в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 8 февраля с 10.00 до 19.30. В этом году мероприятие посвящено 300-летию Российской Академии наук и Десятилетию науки и технологий, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Цель акции —  подчеркнуть важную роль отечественной науки в развитии общества, формировании у молодого поколения представлений о России, как стране с огромным научным потенциалом.

Гостям акции будут предложены более десяти мероприятий, в числе которых книжные и стендовые выставки, лекции, обзорные экскурсии, групповые занятия по основам информационной и цифровой культуры, панельная дискуссия о научных и образовательных проектах СахОУНБ, а также заседание клуба мышления.

Дополнительная информация по телефону: +7(4242)42-25-44.

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