Тихоокеанское
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10:51, | Новости общества Сахалина и Курил

Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог

Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня днем 29 января на расчистке улично-дорожной сети Южно-Сахалинска задействовано более 154 единицы техники и 92 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дорожные службы пробивают и расширяют проезжие части, раскрывают тротуары, а также производится вывоз снега как в центральной части города, так и в отдаленных района на следующих участках:

- Южно-Сахалинск:

ул. Лермонтова от ул. Холмской в южном направлении;

пр. Победы;

ул. Емельянова;

ул. Пуркаева;

ул. Горького;

ул. Есенина;

пр. Коммунистический;

пр. Мира;

ул. Крайняя;

пр. Зацаринного;

ул. Поповича от пр. Зацаринного до ул. Комсомольской;

ул. Долинская;

ул. Чехова от пр. Победы в южном направлении;

ул. Курильская от ул. Комсомольской до ул. Физкультурной;

ул. Южно-Сахалинская от ул. Сахалинской до пер. Матросского;

пер. Мартовский (школа);

ул. Крылова;

ул. Рабочая;

пер. Холодный;

ул. Фархутдинова;

ул. Сахалинская;

ул. Ленина;

до СНТ Ново-Деревенский;

до СНТ Весна.

-Березняки:

ул. Черёмуховая;

ул. Красных зорь;

ул. Автодорожная;

ул. Лебединая;

ул. Новосёловская.

Ново-Александровск:

ул. 2-я Красносельская;

ул. 30-лет Победы;

пер. Горького.

Новая Деревня:

ул. Олимпийская ;

ул. Фермерская;

ул. Пономарёва;

ул. Правобережная.

Хомутово:

ул. 2-я Заречная;

ул. 4-я Заречная;

ул. Высоцкого.

Ключи:

ул. Советская;

ул. Геофизическая;

ул. Тихорецкая.

Луговое:

ул. Мечты;

ул. Сиреневая;

ул. Новая;

ул. Строительная;

ул. Юбилейная.

Также дорожные службы будут работать в Новом Дальнем, в селах  Дальнее, Старорусское и  Синегорске.

Обращаем внимание, перечень улиц в течение дня будет дополняться.

Администрация Южно-Сахалинска просит автовладельцев убрать оставленный на проезжей части личный транспорт, мешающий полноценной расчистке городских дорог. Машины припаркованные с нарушением правил дорожного движения будут эвакуированы.

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