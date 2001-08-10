Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня днем 29 января на расчистке улично-дорожной сети Южно-Сахалинска задействовано более 154 единицы техники и 92 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Дорожные службы пробивают и расширяют проезжие части, раскрывают тротуары, а также производится вывоз снега как в центральной части города, так и в отдаленных района на следующих участках:
- Южно-Сахалинск:
ул. Лермонтова от ул. Холмской в южном направлении;
пр. Победы;
ул. Емельянова;
ул. Пуркаева;
ул. Горького;
ул. Есенина;
пр. Коммунистический;
пр. Мира;
ул. Крайняя;
пр. Зацаринного;
ул. Поповича от пр. Зацаринного до ул. Комсомольской;
ул. Долинская;
ул. Чехова от пр. Победы в южном направлении;
ул. Курильская от ул. Комсомольской до ул. Физкультурной;
ул. Южно-Сахалинская от ул. Сахалинской до пер. Матросского;
пер. Мартовский (школа);
ул. Крылова;
ул. Рабочая;
пер. Холодный;
ул. Фархутдинова;
ул. Сахалинская;
ул. Ленина;
до СНТ Ново-Деревенский;
до СНТ Весна.
-Березняки:
ул. Черёмуховая;
ул. Красных зорь;
ул. Автодорожная;
ул. Лебединая;
ул. Новосёловская.
Ново-Александровск:
ул. 2-я Красносельская;
ул. 30-лет Победы;
пер. Горького.
Новая Деревня:
ул. Олимпийская ;
ул. Фермерская;
ул. Пономарёва;
ул. Правобережная.
Хомутово:
ул. 2-я Заречная;
ул. 4-я Заречная;
ул. Высоцкого.
Ключи:
ул. Советская;
ул. Геофизическая;
ул. Тихорецкая.
Луговое:
ул. Мечты;
ул. Сиреневая;
ул. Новая;
ул. Строительная;
ул. Юбилейная.
Также дорожные службы будут работать в Новом Дальнем, в селах Дальнее, Старорусское и Синегорске.
Обращаем внимание, перечень улиц в течение дня будет дополняться.
Администрация Южно-Сахалинска просит автовладельцев убрать оставленный на проезжей части личный транспорт, мешающий полноценной расчистке городских дорог. Машины припаркованные с нарушением правил дорожного движения будут эвакуированы.
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