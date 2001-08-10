У сахалинца изъяли "взрывчатые вещества метательного действия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Ногликский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Ранее сотрудники уголовного розыска получили оперативно значимую информацию, что 61-летний житель села Катангли может хранить в доме порох и патроны.
В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия в жилом помещении у данного гражданина были обнаружены и изъяты три металлические банки и одна бумажная коробка с сыпучим веществом, внешне похожим на порох.
Кроме этого, во время обследования полицейские обнаружили и изъяли, предположительно, патроны.
Согласно результатам проведённого исследования, изъятое вещество относится к взрывчатым веществам метательного действия, пригодным для производства взрыва при определенных условиях. Общая масса пороха составила 1 277,7 грамма.
По словам мужчины, изъятые предметы он нашел в заброшенном сарае села и хранил до момента обнаружения сотрудниками полиции.
По факту обнаружения патронов по результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.
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