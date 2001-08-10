В Южно-Сахалинске с утра 29 января более 190 автобусов вышли на городские маршруты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С утра 29 января более 190 автобусов вышли на городские маршруты, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас на линии: 1, 3, 4, 5, 7час, 7пр, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 28ч, 28 пр, 34, 45ч, 45пр, 62, 63, 71, 81, 105, 111, 112, 115, 117, 119, 177, 189, 222, 333.

104 - не заезжает в новое Дальнее.

45 пр скорректирован в связи с дорожной обстановкой на ул. Есенина. Автобусы с пр. Мира будут сворачивать на ул. Пуркаева и далее по маршруту.

Автобусы 28 ч не будут ходить через ул. Есенина, будут двигаться по ул. Пуркаева. Автобусы 28 пр будут ходить по ул. Есенина.

В работе портала по отслеживанию автобусов сейчас наблюдаются сбои. Информацию лучше уточнять в диспетчерской службе единого оператора: 55-65-15. Для звонков с мобильных телефонов действует короткий номер: 6515.