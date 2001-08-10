Южносахалинцы продолжают оказывать помощь УК в расчистке дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска приветствует желание активных неравнодушных жителей оказать помощь дворникам управляющих компаний и принять участие в расчистке придомовой территории, и благодарит тех, кто присоединяется, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Уже есть много положительных примеров. Люди объединяются домами, дворами, выходят с лопатами, расчищают подъезды, пешеходные дорожки, автомобили.
В городе продолжает действовать режим ЧС. Сейчас все силы и техника дорожных служб брошены на расчистку городских улиц. Основные работы по расчистке внутриквартальных проездов, а потом и дворов начнутся позже.
- Сейчас наша общая задача приложить максимум усилий, расчистить дроги, проезды, дворы, чтобы город как можно скорее вернулся к обычной жизни, - сказала министр ЖКХ Наталия Куприна.
Администрация города призывает жителей, у которых есть возможность, желание, в предстоящие выходные выйти во дворы со своим инвентарем и оказать посильную помощь своей управляющей компании. В том числе расчистить подход к контейнерным площадкам, обеспечить свободный проход по территории двора.
Также сейчас важно, чтобы владельцы автомобилей обозначили места стоянки своих автомобилей во дворе, чтобы их не повредили техникой при расчистке.
Также владельцам необходимо убрать или обозначить свои автомобили оставшиеся на улицах города, внутриквартальных проездах, возле контейнерных площадок, чтобы не препятствовать расчистке.
Для всех подразделений администрации города, предприятий, задействованных в ликвидации последствий циклона, суббота и воскресенье — рабочие дни.
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