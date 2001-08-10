16:08, | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске 27 января школьников продолжат обучать дистанционно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В целях обеспечения безопасности на период активной работы снегоуборочной техники 27 января в школах городского округа занятия будут проходить дистанционно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Информация по учебному процессу на понедельник, 29 января, будет размещена в СМИ и социальных сетях дополнительно
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Новости общества Сахалина и Курил
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