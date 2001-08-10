Тихоокеанское
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16:08, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 27 января школьников продолжат обучать дистанционно

В Южно-Сахалинске 27 января школьников продолжат обучать дистанционно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях обеспечения безопасности на период активной работы снегоуборочной техники 27 января в школах городского округа занятия будут проходить дистанционно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Информация по учебному процессу на понедельник, 29 января, будет размещена в СМИ и социальных сетях дополнительно

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