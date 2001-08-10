Тихоокеанское
информационное агентство
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Департамент продресурсов сообщает адреса магазинов Южно-Сахалинска, где можно приобрести хлеб
15:38, | Новости общества Сахалина и Курил

С 27 января бани Южно-Сахалинска будут работать в штатном режиме

С 27 января бани Южно-Сахалинска будут работать в штатном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам сообщают, что с субботы, 27 января, городские бани, расположенные по пр. Победы, 84 и в Ново-Александровске по ул. Советская, 87, будут работать в штатном режиме согласно графику работы предприятия:

  Четверг-пятница: с 11.00 до 21.00;

  Суббота-воскресенье: с 09.00 до 21.00.

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