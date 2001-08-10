Тихоокеанское
информационное агентство
26 Января 2024
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Департамент продресурсов сообщает адреса магазинов Южно-Сахалинска, где можно приобрести хлеб
15:36, | Новости общества Сахалина и Курил

Департамент продресурсов сообщает адреса магазинов Южно-Сахалинска, где можно приобрести хлеб

Департамент продресурсов сообщает адреса магазинов Южно-Сахалинска, где можно приобрести хлеб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На этот час хлеб завезен в магазины по следующим адресам:

  1. Магазин «Червонец», с. Березняки, южная часть перекрестка ул. Центральная и ул. Брянская.
  2. Магазин "Смена", с. Дальнее ул. Ударная, 25;
  3. Магазин «Долина с. Дальнее, ул. Ударная 21;
  4. Магазин «Столичный», Дальнее, ул. Большая Полягка, 12;
  5. Магазин «Столичный», Дальнее, ул. Крымская, 1;
  6. Магазин «Столичный», Луговое, ул. Дружбы, 100;
  7. Магазин «Столичный»,Ново-Александровка, ул. Науки, 6;
  8. Магазин «Столичный», Ново-Александровка, ул. Советская, 102;
  9. Магазин «Продукты», ул.Восточная, 19;
  10. Магазин «Странник», ул. Дружбы, 56а;
  11. Магазин «Странник», ул. Украинская, 107;
  12. Магазин «Странник», ул. Ленина, 316;
  13. Магазин «Серебряный город», ж/к Октябрьское ул. 1 Октябрьская 33д;
  14. Магазин «Генерал», Хомутово, пер. 1 Корсаковский 1;
  15. Магазин Андромеда, Хомутово 3-я Набережная, 11а;
  16. Павильон «Хлеб», 3-я Набережная, 18а;
  17. Магазин «Продукты», ул. Авиационная, 72а;
  18. Магазин «Азимут», ул. Железнодорожная, 186;
  19. Магазин «Дерибасовский», ул. Ветеранская, 16 к11
  20. Магазин «Елань», ул. Авиационная, 74;
  21. Первый семейный , пр-т. Мира, 192;
  22. Первый семейный, пр-т. Мира, 49;
  23. Первый семейный, пр-т. Мира, 119;
  24. Первый семейный, ул. Есенина, 11;
  25. Первый семейный, ул. Комсомольская, 249;
  26. Первый семейный, ул. Ленина, 219;
  27. Первый семейный, ул. Комсомольская, 295;
  28. Первый семейный, ул. Авиационная, 2;
  29. Первый семейный, ул. Сахалинская, 202;
  30. Первый семейный, ул. Чехова, 5;
  31. Первый семейный, ул. Пограничный 57б;
  32. Первый семейный, Коммунистический проспект, 21;
  33. Первый семейный, ул. Сахалинская, 45;
  34. Первый семейный, ул. Детская, 30;
  35. Первый семейный, пр. Победы, 11;
  36. Магазин «Баловень» ,ул.Дзержинского; 37;
  37. Магазин «Баловень» ,ул. Анивская, 67;
  38. Магазин «Баловень» ,ул. Хабаровская, 58;
  39. Магазин «Баловень» , пр.Мира,47;
  40. Магазин «Баловень» , Холмское шоссе 5/6.

В течение сегодняшнего дня хлеб так же доставят с магазины:

  1. Магазин «Столичный», ул. Железнодорожная, 83
  2. Магазин «Фабрика Вкуса», ул. Пограничная,60;
  3. Магазин «Столичный», ул. Ленина, 32 1;
  4. Магазин «Столичный», ул.Емельянова, 34;
  5. Магазин «Столичный», пр-т.Мира, 239;
  6. Магазин «Столичный», ул.Есенина, 13;
  7. Магазин «Столичный»,ул.Больничная, 76;
  8. Магазин «Столичный», ул. Комсомольская, 281
  9. Магазин «Столичный», Магазин «Столичный»,259в
  10. Магазин «Столичный», пр-т.Победы, 4;
  11. Магазин «Столичный», ул.Сахалинская, 89;
  12. Магазин «Столичный», ул.Сахалинская, 69;
  13. Магазин «Столичный», ул. Сахалинская, 13;
  14. Магазин «Столичный», Коммунистический проспект, 23а;
  15. Магазин «Столичный», пр-т. Победы, 29;
  16. Магазин «Фабрика вкуса», ул. Украинская, 123;
  17. Магазин «Странник», с.Дальнее, ул. Ударная, 46;
  18. Магазин «Мечта», ул.Саранская 11а
  19. Магазин «Матрешка», ул. Сахалинская 90;
  20. Магазин «Дерибасовский», ул. Сахалинская 136;
  21. Магазин Быстроном ул. Комсомольская 111;
  22. Магазин «Матрешка», пр-т. Мира 86;
  23. Магазин «Поле Чудес», ул .Тихоокеанская 10А;
  24. Магазин Дерибасовский», ул Карла Маркса 29б,
  25. Магазин «Матрёшка» пр-т. Победы 9б;
  26. Магазин «Дерибасовский» ул. Ветеранская 16/1;
  27. Магазин «Октябрьский», ул. 1- ая Октябрьская;
  28. Магазин «Соседи на Советской», Ново-Александровка,  ул. Советская, 36а;
  29. Минимаркет «Соседи» ул. Крымская 23/1;
  30. Магазин «Близко», Дальнее, пер. Алых Роз 11А;
  31. Магазин «Смена», с.Дальнее. ул. Ударная, 25;
  32. Магазин «Анюта», ул Ударная 30а
  33. Магазин «Реми» (ул. Алексея Горького 32) приготовит хлеб для покупателей через 2 часа.

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