15:36, | Новости общества Сахалина и Курил
Департамент продресурсов сообщает адреса магазинов Южно-Сахалинска, где можно приобрести хлеб
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На этот час хлеб завезен в магазины по следующим адресам:
- Магазин «Червонец», с. Березняки, южная часть перекрестка ул. Центральная и ул. Брянская.
- Магазин "Смена", с. Дальнее ул. Ударная, 25;
- Магазин «Долина с. Дальнее, ул. Ударная 21;
- Магазин «Столичный», Дальнее, ул. Большая Полягка, 12;
- Магазин «Столичный», Дальнее, ул. Крымская, 1;
- Магазин «Столичный», Луговое, ул. Дружбы, 100;
- Магазин «Столичный»,Ново-Александровка, ул. Науки, 6;
- Магазин «Столичный», Ново-Александровка, ул. Советская, 102;
- Магазин «Продукты», ул.Восточная, 19;
- Магазин «Странник», ул. Дружбы, 56а;
- Магазин «Странник», ул. Украинская, 107;
- Магазин «Странник», ул. Ленина, 316;
- Магазин «Серебряный город», ж/к Октябрьское ул. 1 Октябрьская 33д;
- Магазин «Генерал», Хомутово, пер. 1 Корсаковский 1;
- Магазин Андромеда, Хомутово 3-я Набережная, 11а;
- Павильон «Хлеб», 3-я Набережная, 18а;
- Магазин «Продукты», ул. Авиационная, 72а;
- Магазин «Азимут», ул. Железнодорожная, 186;
- Магазин «Дерибасовский», ул. Ветеранская, 16 к11
- Магазин «Елань», ул. Авиационная, 74;
- Первый семейный , пр-т. Мира, 192;
- Первый семейный, пр-т. Мира, 49;
- Первый семейный, пр-т. Мира, 119;
- Первый семейный, ул. Есенина, 11;
- Первый семейный, ул. Комсомольская, 249;
- Первый семейный, ул. Ленина, 219;
- Первый семейный, ул. Комсомольская, 295;
- Первый семейный, ул. Авиационная, 2;
- Первый семейный, ул. Сахалинская, 202;
- Первый семейный, ул. Чехова, 5;
- Первый семейный, ул. Пограничный 57б;
- Первый семейный, Коммунистический проспект, 21;
- Первый семейный, ул. Сахалинская, 45;
- Первый семейный, ул. Детская, 30;
- Первый семейный, пр. Победы, 11;
- Магазин «Баловень» ,ул.Дзержинского; 37;
- Магазин «Баловень» ,ул. Анивская, 67;
- Магазин «Баловень» ,ул. Хабаровская, 58;
- Магазин «Баловень» , пр.Мира,47;
- Магазин «Баловень» , Холмское шоссе 5/6.
В течение сегодняшнего дня хлеб так же доставят с магазины:
- Магазин «Столичный», ул. Железнодорожная, 83
- Магазин «Фабрика Вкуса», ул. Пограничная,60;
- Магазин «Столичный», ул. Ленина, 32 1;
- Магазин «Столичный», ул.Емельянова, 34;
- Магазин «Столичный», пр-т.Мира, 239;
- Магазин «Столичный», ул.Есенина, 13;
- Магазин «Столичный»,ул.Больничная, 76;
- Магазин «Столичный», ул. Комсомольская, 281
- Магазин «Столичный», Магазин «Столичный»,259в
- Магазин «Столичный», пр-т.Победы, 4;
- Магазин «Столичный», ул.Сахалинская, 89;
- Магазин «Столичный», ул.Сахалинская, 69;
- Магазин «Столичный», ул. Сахалинская, 13;
- Магазин «Столичный», Коммунистический проспект, 23а;
- Магазин «Столичный», пр-т. Победы, 29;
- Магазин «Фабрика вкуса», ул. Украинская, 123;
- Магазин «Странник», с.Дальнее, ул. Ударная, 46;
- Магазин «Мечта», ул.Саранская 11а
- Магазин «Матрешка», ул. Сахалинская 90;
- Магазин «Дерибасовский», ул. Сахалинская 136;
- Магазин Быстроном ул. Комсомольская 111;
- Магазин «Матрешка», пр-т. Мира 86;
- Магазин «Поле Чудес», ул .Тихоокеанская 10А;
- Магазин Дерибасовский», ул Карла Маркса 29б,
- Магазин «Матрёшка» пр-т. Победы 9б;
- Магазин «Дерибасовский» ул. Ветеранская 16/1;
- Магазин «Октябрьский», ул. 1- ая Октябрьская;
- Магазин «Соседи на Советской», Ново-Александровка, ул. Советская, 36а;
- Минимаркет «Соседи» ул. Крымская 23/1;
- Магазин «Близко», Дальнее, пер. Алых Роз 11А;
- Магазин «Смена», с.Дальнее. ул. Ударная, 25;
- Магазин «Анюта», ул Ударная 30а
- Магазин «Реми» (ул. Алексея Горького 32) приготовит хлеб для покупателей через 2 часа.
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