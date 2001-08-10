Сахалин делится с регионами России эффективными практиками управления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске проходит образовательный модуль Школы мэров, которая создана в рамках платформы Президента Владимира Путина «Россия – страна возможностей». Управленцы из 80 регионов страны изучают успешные практики проектного управления, бережливого производства и цифровизации, которые применяются в Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Организаторами мероприятия выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), мастерская управления «Сенеж» и региональное правительство.
– Я в режиме реального времени вижу, что происходит во всех сферах жизни. К примеру, три дня у нас была сильная метель, но все службы работают четко и слаженно: скорая помощь, продуктовые магазины, полиция, коммунальные и дорожные предприятия, МЧС, волонтеры и неравнодушные сахалинцы. Мы готовы делиться механизмами по управлению регионом с другими субъектами страны. Наша система объединяет три главных составляющих: проектное управление, бережливое производство, управление на основе баз данных, но самое главное то, что в центре всего стоит человек.
Школа мэров включает шесть образовательных модулей. Первый и финальный проводятся в Московской области, а остальные – в регионах, где наиболее эффективно выстроена система управления, ориентированная человека.
– Сахалинская область неслучайно стала местом для проведения Школы мэров. Островной регион внедрил множество практик в здравоохранении, социальной защите, образовании, ЖКХ, энергетике и других значимых сферах. Уверен, они будут полезны градоначальникам в разных субъектах нашей страны, – отметил руководитель образовательной программы Школы мэров Сергей Бантос. – Мы нацелены на то, чтобы исключить все неэффективные процессы – к примеру, долгое согласование заявок, большое количество документов, которое необходимо собрать. Мы делаем все, чтобы в каждом муниципалитете предоставление государственных услуг, которые улучшают жизнь людей, стало комфортнее.
Проект охватывает территорию всей России. В первом и втором потоках сейчас обучаются 160 управленцев, которые в своих регионах входят в кадровый резерв на должность градоначальника.
– Я впервые на Сахалине. Никогда не видел столько снега! В целом Школа мэров – это очень интересный опыт. На обучении мы узнаем много полезного, и, самое главное, живые практики региона позволяют перенимать опыт. Сегодня перед нами выступил губернатор Сахалинской области. Мы видим его включенность в этот процесс и заинтересованность в том, чтобы каждом регионе внедрялись эффективные механизмы управления, – рассказал Антон Болотов, который стал самым молодым председателем городской думы Биробиджана (Еврейская автономная область).
– Сахалин – замечательный, гостеприимный регион. У нас насыщенная программа образовательная программа. Мы изучаем управление различными процессами не только в теории, но и на практике, – поделился заместитель главы Новокузнецка (Кемеровская область) Денис Елькин.
Отметим, сегодня на Сахалине реализуется более 800 проектов повышения эффективности и создано 32 бережливых учреждения, работа и процессы которых максимально ориентированы на посетителей, их комфорт и удобство.
К примеру, в регионе сократили сроки обеспечения техническими средствами реабилитации более чем в 3 раза, оптимизировали маршрут и время подключения к сетям газоснабжения с 1 года до трех месяцев, ускорили движение поездов пригородного сообщения в среднем на 23 процента.
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