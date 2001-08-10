Управляющие компании Южно-Сахалинска начали расчищать дворы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На подмогу дворникам и тяжелой технике выходят неравнодушные горожане, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Управляющие компании областного центра начали заводить тяжелую технику во дворы. Перед организациями, которые обслуживают многоквартирные дома, сейчас стоит задача обеспечить проезд экстренным службам. Так, днем в пятницу расчистка территории проводилась в 25-ом микрорайоне. Как отмечают специалисты, объем работы предстоит внушительный, но жители с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Многие неравнодушные горожане выходят на подмогу дворникам и тяжелой технике.
- Находимся сейчас на Анивской, 112. Высота снега здесь превышает два с половиной метра. Тем не менее работаем. Жители дружно вышли. Обеспечим проезд экстренным службам. К основательной уборке от снега дворовых территорий приступим тогда, когда в городе начнет полноценную работу общественный транспорт и будут расчищены перехватывающие парковки, чтобы жители смогли перегнать на них свои личные автомобили, - сказал директор МУП «ЖЭУ №10» Антон Коляда.
У МУП «ЖЭУ №10» ежедневно на работах по ликвидации последствий снежного циклона будут задействованы все сотрудники и техника (около 90 человек и 8 единиц техники).
За выходные управляющим компаниям поставлена задача — обеспечить во дворах расчистку входных групп, мест складирования ТКО, а жителям - максимально освободить от снега автомобили, чтобы с понедельника техника начала масштабную расчистку дворов.
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