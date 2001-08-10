Днем 26 января в областном центре продолжается расчистка городских улиц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На расчистку центральных и второстепенных магистралей брошены все силы городских служб. Циклон ослабил свое влияние, поэтому тяжёлая техника продолжит работу по расширению проезжих частей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня днем работы будут вестись на следующих участках улиц:
- ул. Памятная;
- ул. Сахалинская на участке от ул. Железнодорожной до ул. Лермонтова;
- ул. Комсомольская;
- пер. Медицинский;
- ул. Ленина;
- ул. И.Троицкого;
- ул. Алых роз (ТПУ);
- ул. Есенина;
- Коммунистический пр.;
- пр. Мира;
- ул. Больничная;
- ул. Лермонтова;
- ул. Холмская;
- пер. Алтайский;
- ул. Железнодорожная от ул. Фархутдинова до ул. Пограничной;
- ул. 1-я Октябрьская;
- новый микрорайон в Дальнем;
- 22-й автобусный маршрут.
Горожан просят убрать личные автомобили с проезжей части, чтобы не создавать помех спецтехнике, или обозначить оставленный транспорт.
Информация о прохождении циклона оперативно размещается в официальном телеграм-канале администрации Южно-Сахалинска.
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