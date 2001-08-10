Днем 26 января в областном центре продолжается расчистка городских улиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На расчистку центральных и второстепенных магистралей брошены все силы городских служб. Циклон ослабил свое влияние, поэтому тяжёлая техника продолжит работу по расширению проезжих частей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня днем работы будут вестись на следующих участках улиц:

- ул. Памятная;

- ул. Сахалинская на участке от ул. Железнодорожной до ул. Лермонтова;

- ул. Комсомольская;

- пер. Медицинский;

- ул. Ленина;

- ул. И.Троицкого;

- ул. Алых роз (ТПУ);

- ул. Есенина;

- Коммунистический пр.;

- пр. Мира;

- ул. Больничная;

- ул. Лермонтова;

- ул. Холмская;

- пер. Алтайский;

- ул. Железнодорожная от ул. Фархутдинова до ул. Пограничной;

- ул. 1-я Октябрьская;

- новый микрорайон в Дальнем;

- 22-й автобусный маршрут.

Горожан просят убрать личные автомобили с проезжей части, чтобы не создавать помех спецтехнике, или обозначить оставленный транспорт.

Информация о прохождении циклона оперативно размещается в официальном телеграм-канале администрации Южно-Сахалинска.