На Сахалине и Курилах в декабре замедлилась инфляция
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Годовая инфляция в Сахалинской области замедлилась и составила 7,4% в декабре 2023 года после 7,8% в предыдущем месяце. Снижение было связано с расширением предложения некоторых непродовольственных товаров и отсутствием индексации тарифов на коммунальные услуги, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
«В декабре цены на услуги за год выросли на 6,6%, что меньше, чем в ноябре — 7,8%. Тарифы на коммунальные услуги в декабре находились на том же уровне, что и годом ранее. В отличие от 2022 года в декабре 2023 года не было индексации тарифов на коммунальные услуги, и проявился так называемый эффект высокой базы», — отметил начальник экономического отдела — заместитель управляющего Отделением Банка России по Сахалинской области Иван Когут.
В декабре быстрее, чем месяцем ранее, росли цены на продовольственные товары. Из-за высокого спроса и болезней животных в регионах-производителях подорожала свинина. Кроме того, выросли издержки поставщиков мяса, расходы на оплату труда персонала. В результате ускорился годовой рост цен на некоторые колбасные изделия и мясные полуфабрикаты.
Медленнее по сравнению с ноябрем росли цены на непродовольственные товары и услуги. В частности, снизились цены на подержанные иномарки. После августовского запрета на экспорт некоторых категорий машин автодилеры нашли новых поставщиков, и предложение автомобилей на рынке региона увеличилось. В результате годовой рост цен на зарубежные подержанные автомобили замедлился.
Показатель годовой инфляции на Сахалине и Курилах по-прежнему ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу (8,3%), но выше значения по России (7,4%). По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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