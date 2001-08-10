Военнослужащие армейского корпуса ВВО оказывают помощь в ликвидации последствий снежного циклона на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) оказывают помощь в ликвидации последствий снежного циклона, который несколько дней назад обрушился на остров. Решением командования военного округа и армейского корпуса ВВО для оказания помощи жителям Южно-Сахалинска и коммунальным службам города сформированы 7 сводных отрядов от воинских частей армейского корпуса ВВО.

Около 20 военнослужащих выполняют работы по очистке от снега железнодорожного вокзала г. Южно-Сахалинск и прилегающих к нему ж/д путей.

Планируется задействовать военнослужащих армейского корпуса ВВО для расчистки территорий детских садов, общеобразовательных школ, амбулатории.

Кроме, того военнослужащие принимают участие в расчистке автодорог. На двух тягачах МТЛБ от отдельного гвардейского мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО осуществляется доставка продуктов в медицинские учреждения города Южно-Сахалинска, городской округ Корсаков.