Сахалинские родители могут сохранить ежемесячную выплату по уходу за ребенком с инвалидностью при трудоустройстве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С января 2024 года сахалинские и курильские родители, осуществляющие уход за детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства первой группы, могут работать на условиях неполного рабочего дня без потери права на получение ежемесячной выплаты по уходу. До 2024 года ежемесячную выплату могли получать только неработающие родители и опекуны.
Напомним, размер ежемесячной выплаты по уходу составляет 10 тысяч рублей. Если семья проживает в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, размер выплаты увеличивается на соответствующий районный коэффициент. В Сахалинской области такую меру получают 1 тысяча 600 родителей и опекунов. Размер выплаты на каждого ребенка с учетом районного коэффициента составляет:
- Юг, центр Сахалина (коэф. 1,4) — 14 000 рублей;
- Оха, Ноглики (коэф. 1,6) — 16 000 рублей;
- Курильские острова (коэф. 2,0) — 20 000 рублей.
Выплату по уходу можно оформить в клиентских службах отделения Социального фонда России по Сахалинской области, офисах МФЦ и на портале Госуслуг. При этом для обоснования работы на условиях неполного рабочего дня необходимо предоставить подтверждающий документ (трудовой договор или справку от работодателя) в клиентскую службу СФР.
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