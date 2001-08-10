В Южно-Сахалинске запустили кольцевой маршрут и автобус до аэропорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Луговое, Новоалександровск и Дальнее общественный транспорт планируется запустить в субботу. На расчистку основных городских магистралей сейчас брошены все силы дорожных служб, рассказали ТИА "Острова в городской администрации.
В Южно-Сахалинске начал работу кольцевой маршрут. Автобусы останавливаются по требованию и охватывают несколько центральных улиц — Ленина, Пуркаева, Комсомольская, пр. Победы. Кроме этого, на данный момент автобусы курсируют от площади Победы до аэропорта Южно-Сахалинска через улицу Ленина. Они также останавливаются по требованию. Оплата за проезд с пассажиров не взимается.
В областном центре продолжает действовать режим ЧС. За три с половиной дня в Южно-Сахалинске выпало 110% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова местами достигает 1,6 метров. В течение пятницы в городе еще ожидают «снежные заряды», но затяжной циклон покидает пределы городского округа. Все силы муниципальных служб сейчас брошены на ликвидацию последствий стихии. Утром на оперативном штабе при администрации Южно-Сахалинска поставлены первоочередные задачи.
В ночь с четверга на пятницу тяжелая техника продолжала расчистку основных городских магистралей. Снижение осадков позволило дорожникам приступить к расширению проезжих частей и освободить от снега часть второстепенных улиц. Расчищены проезды к пекарням Южно-Сахалинска, молокозаводу. На данный момент стоит задача обеспечить доступ к больницам и аптекам в городе.
Основной проблемой при расчистке остаются брошенные автомобили. По словам специалистов, несмотря на все предупреждения, легковых машин много на основных улицах. К примеру, Сахалинской и Ленина. На данный момент это существенно затрудняет дорожникам работу по расширению проезжих частей.
К утру субботы специалисты также планируют пробить дорогу на Синегорск. Сейчас высота снежного покрова здесь достигает 2-3 метров. В ночь с четверга на пятницу дорожным службам уже удалось сделать технологический проезд к Санаторному. К вечеру пятницы ставится задача обеспечить проезд экстренных служб к Синегорску. А в ночь на субботу проводить работу по расширению проезжей части, чтобы запустить в населенный пункт общественный транспорт.
Напомним, о возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону — 112.
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