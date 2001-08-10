В условиях сильной метели сотрудники станции скорой помощи Южно-Сахалинска совершили более 300 выездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В условиях сильной метели, которая продолжалась в течение двух суток, сотрудники станции скорой помощи совершили более 300 выездов. Сегодня губернатор Валерий Лимаренко встретился с медиками и водителями, чтобы поблагодарить их за работу. Глава региона посетил Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф во время утренней пересменки, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Друзья, у вас были очень непростые дни. Многие из вас даже не ночевали дома, выполняя очень тяжелую, ответственную и благородную работу. Сегодня я вижу здесь много уставших лиц. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Вы в очередной раз показали, что сахалинцы – это одна большая и крепкая семья. Хочу, чтобы вы знали – мы все ценим ваши усилия и самоотверженность. Выражаю благодарность от себя лично и от всех жителей островной столицы, – обратился губернатор к медикам и волонтерам.

В ходе короткой встречи в диспетчерском зале губернатор вручил врачам и медработникам наборы к чаю. А также предложил отметить по итогам работы особо отличившихся сотрудников и волонтеров официальными благодарственными письмами.

– Первые двое суток была нулевая видимость, поэтому были задействованы в том числе силы МЧС. Также нам помогали ребята с проходимой техникой –волонтеры со снегоходами предлагали свою помощь, джиперы подключились. Некоторые волонтеры находятся здесь уже третьи сутки. Также вчера нам помогло областное министерство спорта. Ведомство выделило дополнительные снегоходы, без которых добраться до пациентов было просто невозможно. Горадминистрация предоставляла горячее питание. Усиленно трудились коммунальные службы, расчищая частный сектор и внутридомовые проезды. Благодаря этому, к примеру, нам удалось эвакуировать 14 рожениц. Огромная благодарность всем, кто принимал участие в работе по оказанию помощи нашим жителям, – подчеркнул главный врач учреждения здравоохранения Константин Горфункель.

Всего сотрудники станции скорой помощи за двое суток совершили 331 выезд, было задействовано 18 бригад. Кроме того, в учреждении организовали работу сразу нескольких диспетчерских центров.

В условиях циклона осуществлялась доставка сотрудников к месту работы и обратно. Те медики, которые все же не могли вернуться домой, продолжали трудиться в составе бригад. В их числе – фельдшер Ирина Хват, которая уже четвертые сутки находится на работе.

– Видела загруженность бригад и не могла остаться в стороне, выходила на сутки, работала дальше. Вызовы поступали разные – ездили к деткам с температурой, пенсионерам с высоким давлением, а также людям, нуждающимся в гемодиализе. Конечно, без волонтеров работать было невозможно. Условия были очень трудные. Без спецтехники в некоторые места невозможно пробраться, – рассказала медработник.

Напомним, 24 января на Сахалин обрушился самый мощный в этом году снежный циклон. Стихия сильно ударила по областному центру. В островной столице был объявлен режим ЧС.