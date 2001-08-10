Проезд для экстренных служб до Синегорска будет обеспечен вечером 26 января

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проезд для экстренных служб до села Синегорск, входящего в состав Южно-Сахалинска, будет обеспечен вечером 26 января. Сейчас на дороге, ведущей к населенному пункту, работает бригада Сахалинавтодора. В их распоряжении грейдер, снегоротор и два погрузчика, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Остров Сахалин в течение нескольких суток находится под воздействием мощного циклона. В результате на участке дороги между Синегорском и центральной частью Южно-Сахалинска протяженностью более 30 километров образовался снежный покров. Местами его толщина составляет два-три метра.

- Бригада Сахалинавтодора уже прошла по центральной улице села Ключи, расчистила дорогу до села Санаторное. Ширина – примерно полторы колеи. Таким образом обеспечен проезд до двух населенных пунктов для экстренных служб, для доставки топлива и продуктов. Сейчас работаем на участке от Санаторного до Синегорска. Планируем, что вечером 26 января дорога будет расчищена в полторы колеи для проезда экстренных служб, - сказал Эдуард Ри, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Далее бригада займется расширением проезда. Ожидается, что дорога до Синегорска будет полностью открыта утром 27 января.

В настоящее время готовится к открытию для проезда всех видов транспорта, за исключением пассажирских автобусов, автотрасса Южно-Сахалинск – Корсаков. Трасса Южно-Сахалинск — Холмск открыта для личных машин.