Южно-сахалинские волонтеры всю ночь оказывали помощь дорожным работникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С каждым днем к волонтерскому проекту Центра молодежных инициатив «ВьЮжный десант» присоединяется всё больше неравнодушных южносахалинцев. Со вторника городской округ находился под влиянием мощного циклона, который буквально сковал снегом улицы и дворовые территории, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня в числе «ВьЮжного десанта» более 60 добровольцев, готовых принять сигнал и оперативно отработать поступившие заявки. А многие объединяются, чтобы помочь дорожным рабочим, которые практически в круглосуточном режиме расчищают улицы города от снега. Так, южносахалинка Татьяна Жукова вместе с соседями и другими волонтерами в ночь организовала горячее питание для работников завода им. Федотова. Женщины приготовили рыбный пирог, пельмени, чебуреки, блинчики, домашний хлеб и другие угощения.

– Снег, ветер порывами, а их наша домашняя еда немножко согрела. Всего накормили около 30 человек, – поделилась Татьяна Жукова, – Службы сейчас работают в экстремальных условиях. Мы просим хозяюшек поддержать нашу добрую акцию и отблагодарить сотрудников МЧС, дорожных служб, врачей, джиперов, которые спешат нам помощь.

Содействие в обеспечении проезда часто необходимо врачам скорой помощи, а многим пожилым горожанам, особенно проживающим в отдаленных районах, нужна доставка лекарств и продуктов. Также люди просят помочь доехать до дома или в медицинское учреждение. В эту работу активно включаются владельцы снегоходов и машин высокой проходимости. Волонтеры вытаскивают застрявший в снегу транспорт, помогают врачам добраться до своих пациентов, оказывают другую помощь.

– Отрабатывали очередную заявку. Встретили по пути дедушку — человек замерз, идти тяжело. Пробили дорогу, помогли дойти до дома, – поделились волонтеры.

Отметим, с сегодняшнего дня в городе наблюдается ослабление циклона. Дорожные службы в усиленном режиме устраняют последствия стихии — всё это время проект «ВьЮжный десант» будет продолжать работу.