МТС запустила бесплатное антиспам приложение "Защитник"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС запустила бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки. Приложение доступно для абонентов любых российских мобильных операторов.
Система показывает пользователю и сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает «пользу» звонка цветом: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красные, которые с большой долей вероятности являются нежелательными.
Анализ выполняется на основе технологий Big Data МТС. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Официальное название организации определяется при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически.
В приложении также можно пожаловаться на нежелательный звонок, для этого нужно воспользоваться виджетом и нажать кнопку «Пожаловаться на спам». В будущем в приложении можно будет настроить блокировку нежелательных звонков, они будут автоматически перенаправляться на голосовой бот, после чего сервис пришлет полную расшифровку входящего. Приложение бесплатное и не содержит рекламы. Приложение доступно в Google Play и AppStore.
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