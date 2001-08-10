26 января в Южно-Сахалинске автобусы не выйдут на маршруты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории всего городского округа продолжает действовать режим ЧС. На утро пятницы, 26 января, сложные дорожные условия и вопросы безопасности для горожан пока не позволяют выпустить на линии общественный транспорт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня в течение дня дорожные службы продолжат подготовку городских дорог к возобновлению движения автобусов. Будет вестись расчистка и расширение проезжих частей, а также пробивка автобусных карманов, тротуаров и др.

В связи с этим, администрация Южно-Сахалинска просит горожан не пользоваться личным транспортом, убирать автомобили с проезжих частей, так как это затрудняет работы по расчистке. Также администрация города призывает работодателей продлить для сотрудников дистанционный режим работы, а горожан - без исключительной необходимости не выходить на улицы.

В ночь на 26 января помимо центральных транспортных артерий, дорожные службы пробивали второстепенные направления. Работы по расширению проезжих частей велись на улицах: Пуркаева, Горького, Есенина (от ул. Горького до пр. Мира), пр. Победы, Пограничной, Емельянова, Лермонтова, Холмской (от ул. Сахалинской до ул. Памятной), пер. Алтайском, Железнодорожной (от Пограничной до Фархутдинова),1-й Октябрьской, Сахалинской (на участке от Лермонтова до Комсомольской), Ленина (от Сахалинской на юг), Больничной, пр. Мира, Комсомольской, Компроспекте, Украинской, Шлакоблочной, Крайней, Поповича, Чехова, Дзержинского, Зимы, Фархутдинова.

Затяжной снежный циклон скорректировал работу всех систем города. Сложной остается ситуация по мусору. Администрация города призывает неравнодушных южносахалинцев, которые в эти дни находятся дома, помочь коммунальным службам в расчистке мест для сбора ТБО.

На очистку контейнерных площадок от снега сегодня также выйдут волонтеры областного центра.

В этой связи, южносахалинцев просят проявить максимальное понимание и не выносить мусор на улицу, не складировать его возле подъездов, не выкидывать из окон. Учитывая сложные погодные условия, бытовые отходы длительного хранения можно временно размещать на балконе.