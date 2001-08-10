На Сахалине в ВТБ пришли 6,5 тысяч новых клиентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В прошлом году число активных розничных клиентов у ВТБ в Сахалинской области выросло на 6,5 тысяч человек. В качестве своего ежедневного финансового партнера ВТБ сегодня выбрали почти 70 тысяч островитян.

В прошлом году ВТБ увеличил число активных розничных клиентов на рекордные 2,3 млн человек. Теперь это 19,3 млн клиентов – четверть экономически активного населения России. В рамках новой стратегии к концу 2026 года ВТБ намерен увеличить активную клиентскую базу до 35 млн человек.

Ключевыми факторами роста для розничного бизнеса ВТБ стали обновление расчетных и сберегательных продуктов, развитие цифровых технологий и их применение на новых площадках, привлечение зарплатных клиентов, а также фокус на работе с социальными категориями и пенсионерами.

ВТБ усилил работу с клиентами с уровнем дохода до 75 тысяч рублей. В разных регионах и небольших городах численностью до 50 тыс. человек банк запустил промо-условия по продуктам-драйверам, связанные с тратами по картам и переводам, зачислениями по зарплате, пособиями и пенсиями. Продажи продуктов в этих регионах выросли в 1,5 раза, банк готовится масштабировать этот опыт на всю сеть.

В 2023 году количество вкладчиков ВТБ выросло на 659 тысяч человек и достигло 2 млн. Основной спрос пришелся на срочные депозиты, которые заняли 69% в портфеле средств физлиц.

В рамках зарплатных проектов число клиентов по итогам 2023 года превысило 8 млн человек, сегодня банк обслуживает почти 100 тысяч организаций как зарплатный партнер. Ежемесячный объем повседневных операций зарплатных клиентов превышает 150 млрд рублей.

«В прошлом году темпы привлечения розничных клиентов стали для команды ВТБ рекордными и впервые в истории позволили опередить по этому показателю даже крупнейшего игрока на рынке. Наша задача – сохранить доверие миллионов клиентов как к банку первого выбора, с которым они ежедневно решают свои финансовые задачи. Для этого мы будем улучшать свои цифровые сервисы, развивать сеть обслуживания и курьерскую доставку, а также внедрять передовые для рынка продукты в сегменте кредитования и привлечения. Еще одна цель ВТБ на этот год – объединение с клиентами «Открытия», часть из которых уже перешла на обслуживание в ВТБ. Стратегически за три года мы намерены нарастить число активных клиентов до 35 млн человек, и уже прошлый год стал для этой задачи хорошей стартовой точкой», – комментирует Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.