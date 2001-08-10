Для пассажиров задержанных авиарейсов в Южно-Сахалинске организуют автобусы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Транспорт в режиме «шаттлов» будет курсировать от аэропорта до площади Победы и обратно 26 января. Автобусы будут двигаться в сопровождении дорожной техники. Въезд в аэропорт для личного транспорта, а также такси будет закрыт.
В пятницу утром воздушная гавань Южно-Сахалинска готовится принять и отправить сразу несколько рейсов. Ориентировочно самолеты начнут принимать с 10.00. Все прибывшие пассажиры будут доставлены на площадь Победы организовано на автобусах. Во время движения до площади автобусы будут совершать остановки по требованию.
Также пассажирам, чей вылет запланирован на 26 января, необходимо прибыть на площадь Победы с багажом. Автобусы доставят их до аэропорта. Информация о времени отправления от площади Победы будет сообщена дополнительно.
Вопрос перевозки пассажиров авиарейсов находится на особом контроле администрации города.
Горожан призывают не выезжать в аэропорт самостоятельно, чтобы не создавать личным транспортом помех дорожным службам и движению автобусов.
Ограничение проезда будет действовать на ул. Куропатко от ул. 1-ой Октябрьской. На данном участке будет выставлен пост ГИБДД.
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